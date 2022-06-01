Dans les mailles du filet
24:20
Jeunesse | Pour les tout-petits | Dessins animés
Tandis que sur la plage de Dolphin City a lieu le grand concours annuel de sculptures sur sable, auquel Emma doit participer avec son petit frère Elliott, au Centre Océanique, la journée de Cléo s'annonce mal : Mr Lambert, le directeur, lui apprend qu'elle devra superviser Miriam, qui vient effectuer une journée de stage. Mais la jeune fille est insupportable, et ne cesse d'enchaîner les caprices, provoquant l'énervement de Cléo.