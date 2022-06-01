Jeunesse | Pour les tout-petits | Dessins animés

Au cours d'une expérience menée au large par Lewis, les 3 sirènes font une découverte stupéfiante au fond de l'eau : une statue de bois blanc représentant une sirène ! Lewis finit par découvrir qu'il s'agit de la figure de proue d'un célèbre galion pirate, la Sirène Blanche, aujourd'hui introuvable ! Les filles trouvent ça passionnant, mais Cléo, elle, est préoccupée par autre chose : qui est cet admirateur secret qui lui a offert un coquillage en forme de cœur ?