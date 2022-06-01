H2O : l'île aux sirènes
H2O : l'île aux sirènes
Le secret de Mako

Au cours d'une escapade sur l'île mystérieuse de Mako, Rikki, Emma et Cleo découvrent une grotte abritant un bassin ouvert sur le ciel. Elles se baignent et le temps passe sans qu'elles s'en aperçoivent. Lorsque la pleine lune apparaît, une pluie de lumière se déverse et Emma, Rikki et Cleo subissent une incroyable transformation : les voilà devenues sirènes. © Gulli

  • Dans les mailles du filet
    Dans les mailles du filet

    24:20

    Tandis que sur la plage de Dolphin City a lieu le grand concours annuel de sculptures sur sable, auquel Emma doit participer avec son petit frère Elliott, au Centre Océanique, la journée de Cléo s'annonce mal : Mr Lambert, le directeur, lui apprend qu'elle devra superviser Miriam, qui vient effectuer une journée de stage. Mais la jeune fille est insupportable, et ne cesse d'enchaîner les caprices, provoquant l'énervement de Cléo.

  • La sirène blanche
    La sirène blanche

    24:18

    Au cours d'une expérience menée au large par Lewis, les 3 sirènes font une découverte stupéfiante au fond de l'eau : une statue de bois blanc représentant une sirène ! Lewis finit par découvrir qu'il s'agit de la figure de proue d'un célèbre galion pirate, la Sirène Blanche, aujourd'hui introuvable ! Les filles trouvent ça passionnant, mais Cléo, elle, est préoccupée par autre chose : qui est cet admirateur secret qui lui a offert un coquillage en forme de cœur ?

  • Une fête du tonnerre
    Une fête du tonnerre

    24:17

    Dilemme pour Emma : elle est invitée à l'anniversaire du beau Byron qui se déroulera sur un yacht ! Ses copines ont beau lui dire que c'est un endroit trop dangereux pour quelqu'un qui se transforme en sirène à la moindre goutte d'eau, Emma accepte. Il faut dire que cette peste de Miriam, sa rivale, n'arrête pas de la narguer...

  • Immo Mako
    Immo Mako

    24:24

    Un grand centre balnéaire sur l'île de Mako ? Ses côtes paradisiaques bétonnées, et le lac à l'intérieur du volcan, lieu de naissance des sirènes, transformé en piscine couverte ? Et bien évidemment, c'est le père de Zane qui est responsable de ce projet... Non, Emma, Cléo et Rikki ne peuvent pas laisser faire ça ! Après avoir demandé à Zane de convaincre son père d'interrompre les travaux, en vain, il ne leur reste plus qu'à agir directement

  • L'algue mystérieuse
    L'algue mystérieuse

    24:20

    Après avoir été en contact avec une mystérieuse algue bleue, Emma est privée de ses pouvoirs et de sa nature de sirène. Elle redécouvre le plaisir d'être "normale", et renoue avec son ancienne passion en rejoignant l'équipe de natation synchronisée qui doit faire un show pour la Fête du solstice d'été.

  • Le secret de Mako
    Le secret de Mako

    24:18

    Pour aider leur amie Cléo à se faire embaucher comme bénévole au Centre Océanique de Dolphin City, Rikki, Emma, et Lewis lui proposent de parfaire ses connaissances de la faune sous-marine en partant faire de la plongée sur l'île de Mako. Mais victimes d'une panne de moteur, ils sont obligés de passer la nuit sur place. Rikki, Emma et Cléo, en explorant l'île à la tombée de la nuit, tombent dans une mystérieuse grotte.

  • Le triangle de Dolpin City
    Le triangle de Dolpin City

    24:18

    Dolphin City, après avoir été frappé par un violent orage, devient le nouveau Triangle des Bermudes : des bateaux tombent mystérieusement en panne ou s'échouent dans la baie. Les filles, qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de journalistes de plus en plus nombreux, enquêtent avec l'aide de Lewis, et découvrent que la foudre a réveillé de mystérieux cristaux : leur champ magnétique perturbe les appareils de navigation.

  • La mascotte de Dolphin City
    La mascotte de Dolphin City

    24:18

    Murray et Burke sont inconsolables : leur ami Dany le poulpe a disparu ! Cléo découvre par hasard qu'il a en fait été recueilli au Centre Océanique pour participer à une étude scientifique. Murray fait pression sur les sirènes pour qu'elles l'aident à s'échapper et à regagner la mer, mais Dany n'a plus envie de rentrer : en pronostiquant avec succès les résultats des matchs sportifs de la région, il est devenu la nouvelle mascotte de Dolphin City !

