À New York, Alex Hitchens, dit « Hitch », expert en séduction, gagne sa vie en conseillant des hommes timorés qui veulent conquérir l'élue de leur cœur. Son nouveau client, Albert, un comptable gauche et mal habillé, fou amoureux de la milliardaire Allegra Cole. En le guidant vers le bonheur, Hitch rencontre Sara, une chroniqueuse people qui cherche à écrire un article sur Allegra Cole. Contre toute attente, il s'éprend de la journaliste, mais celle-ci ne se laisse pas si facilement séduire ! © 2005 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.