Hitch, expert en séduction
Hitch, expert en séduction
6play

À New York, Alex Hitchens, dit « Hitch », expert en séduction, gagne sa vie en conseillant des hommes timorés qui veulent conquérir l'élue de leur cœur. Son nouveau client, Albert, un comptable gauche et mal habillé, fou amoureux de la milliardaire Allegra Cole. En le guidant vers le bonheur, Hitch rencontre Sara, une chroniqueuse people qui cherche à écrire un article sur Allegra Cole. Contre toute attente, il s'éprend de la journaliste, mais celle-ci ne se laisse pas si facilement séduire ! © 2005 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

Voir la vidéo

Film | Comédie | Film américain

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Les Triplettes de Belleville
    m6replay
  • Une petite zone de turbulences
    m6replay
  • Couple de stars
    m6replay
  • Les petits mouchoirs
    m6replay
  • La planque
    m6replay
  • Un château en Espagne
    m6replay
  • Le jeu de la vérité
    w9replay
  • Chouquette
    m6replay
  • À deux heures de Paris
    m6replay
  • Bienvenue au Gondwana
    m6replay
  • Cheba Louisa
    m6replay
  • Papy fait de la résistance
    parispremierereplay