Mon voisin le tueur
Croulant sous les dettes et marié à une femme acariâtre, Nicholas "Oz" Oseransky est au bout du rouleau. Quand il découvre que son nouveau voisin n'est autre que Jimmy Tudesky, dit "Jimmy la Tulipe", un célèbre et dangeureux tueur à gages, sa vie va devenir un cauchemar. Aussi fasciné que terrorisé par son voisin, Oz va être entraîné dans une aventure rocambolesque où les fusillades côtoient les tranches de rires ! © 2000 Nine Yards Productions, LLC. All Rights Reserved

Film | Film américain | Comédie

