Gaspard et Clémence sont heureux. Leur fils Lucas, 30 ans, a épousé Manon et ils ont eu un bébé que Gaspard et Clémence gardent de temps à autres. Et puis un jour, une querelle éclate entre les deux jeunes mariés devant Gaspard et Clémence. Le jeune couple, que les parents croyaient soudé, est en réalité au bord de l’implosion. Une fois Manon et Lucas repartis, Gaspard et Clémence ont une discussion houleuse. Une question se pose : leur fils doit-il divorcer ? Gaspard est pour, Clémence est contre. Et puis, par une maladresse verbale, Clémence avoue sans le vouloir à Gaspard qu’il n’est pas le père biologique de Lucas… © MAGNETO PROD