À la Seine Musicale, Michel Sardou a conclu une tournée de remerciements à son public, "La Dernière Danse", cumulant 82 représentations et 400 000 spectateurs en France, en Belgique et en Suisse. Accompagné par une trentaine de musiciens, il interprète ses plus grands succès comme "La java de Broadway", "La maladie d'amour", "Être une femme", "Je vais t'aimer", "Je vole" ou "Les lacs du Connemara". Une façon, pour l’artiste, de remercier son public de l’avoir suivi pendant toutes ces années ! © UNIVERSAL MUSIC