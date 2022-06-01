J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Henley Reeves et Jack Wilder sont des as dans leur domaine. Ils forment un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, surnommé les Quatre Cavaliers. Lors d'un de leurs numéros à Las Vegas, ils ont réussi à dévaliser une banque située à Paris. Un banquier véreux a également fait les frais de leur génie : sa fortune a été distribuée au public. Expert en tours de magie sophistiqués, un certain Thaddeus est appelé en renfort par les forces de l'ordre. S'engage alors un jeu du chat et de la souris entre ces Robins des bois des temps modernes et la police... © SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION