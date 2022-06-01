Une soirée avec Tante Crystal

Isadora est une fée vampire qui ne se rend pas tout à fait compte de combien elle est spéciale. Elle représente tous les enfants qui se sont déjà demandé comment ils pourraient faire pour se sentir inclus. Elle a beaucoup à apprendre sur le monde et sur les autres, mais avec un peu de chance (et à l'aide de sa baguette magique et de ses pouvoirs de vampire !), elle sera capable de traverser toutes sortes d'aventures étonnantes et de rencontrer bon nombre d'amis hors du commun ! © Gulli