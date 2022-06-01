Isadora Moon
Isadora Moon
gulli

Une soirée avec Tante Crystal

Isadora est une fée vampire qui ne se rend pas tout à fait compte de combien elle est spéciale. Elle représente tous les enfants qui se sont déjà demandé comment ils pourraient faire pour se sentir inclus. Elle a beaucoup à apprendre sur le monde et sur les autres, mais avec un peu de chance (et à l'aide de sa baguette magique et de ses pouvoirs de vampire !), elle sera capable de traverser toutes sortes d'aventures étonnantes et de rencontrer bon nombre d'amis hors du commun ! © Gulli

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Jeunesse | Dessins animés | Pour les plus grands

Saison 1

Toujours plus de héros !

  • Le meilleur pâtissier : qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ?
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  • Boy Girl etc...
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