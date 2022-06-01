Inspecteur Sun et la malédiction de la veuve noire
gulli

Années 1930. Tout juste venu à bout d'une enquête complexe à l'issue de laquelle il a pu enfin faire coffrer le Criquet rouge, son ennemi juré, l'inspecteur Sun, araignée détective la plus efficace du monde des insectes, décide de s'accorder quelques jours de repos bien mérités. Mais alors qu'il vient juste d'embarquer à bord d'un hydravion en direction de San Francisco, il apprend qu'un meurtre a été commis, et que la victime se trouve être un illustre docteur. L'inspecteur comprend immédiatement qu'il n'a d'autre choix que de se remettre au travail sans attendre... © Gulli

Voir la vidéo

Jeunesse | Film jeunesse animation | Pour les plus grands

Vous aimerez aussi...

  • Bienvenue chez les Loud
    gulli
  • Jamie a des tentacules
    gulli
  • Bob l'éponge
    gulli
  • Big Nate
    gulli
  • Les aventures de Tintin
    6terreplay
  • Baby Boss : les affaires reprennent
    gulli
  • Pirate academy
    gulli
  • Pokémon : les horizons
    gulli
  • Baby Born
    gulli
  • Monster High
    gulli
  • Baskup Tony Parker
    gulli
  • Bienvenue chez les Casagrandes
    gulli