Jeunesse | Pour les plus grands | Dessins animés

À l'adolescence, certaines personnes découvrent leur pouvoir de se transformer en créatures mi-humaines, mi-animales : les " Werelings ". La vie d'Idris bascule lorsque sa famille accueille Kat, une Wereling fille-chat. Traqueuse pour une organisation secrète, elle combat les Werelings qui utilisent leurs pouvoirs à des fins malveillantes. Avec Idris et Dimitri, Kat mène une double vie entre collège et missions d'agents spéciaux.