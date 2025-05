S1 E1 - Vous savez ce qu'il faut faire

En 1291, les Templiers perdent le Saint Graal lors de la chute d'Acre. Quinze ans plus tard, à Paris, le chevalier Landry du Lauzon, retrouve espoir en découvrant un indice sur le Graal. Entre intrigues politiques, trahisons et conflits religieux, il se lance dans une quête périlleuse pour retrouver la relique sacrée, tout en affrontant les machinations du Roi Philippe IV et de son conseiller Guillaume de Nogaret. © 2017 A+E STUDIOS, LLC