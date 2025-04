S1 E1 - Retour de croisades

Après 5 ans de croisades, Robin de Locksley rentre enfin chez lui pour découvrir avec effroi que les tyranniques shérifs de Nothingham et Guy de Gisborne y règnent en maîtres absolus. Pour la population, tout n'est que désolation et misère... Afin de rétablir un ordre plus juste, Robin et ses compagnons Will Scarlett, Allan A Dale et Petit Jean investissent la forêt de Sherwood et deviennent des hors-la-loi... La légende de Robin des bois est née. Tiger Aspect Productions MMVI