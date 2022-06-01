Qui remportera l'épreuve Sensodyne & Top Chef ?

Cinq binômes souffrant de sensibilité dentaire participent à l'expérience unique de la Boîte Blanche Sensodyne x Top Chef. Après un mois de brossage avec le dentifrice Sensodyne, ils dégustent à l’aveugle un menu d’exception concocté par le Chef Thibault Sombardier. En mettant à l’épreuve leur sensibilité dentaire, ils redécouvrent le plaisir de manger. Découvrez leur expérience. © M6 Créations