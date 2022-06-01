Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres aux funérailles du Premier ministre britannique, mort dans des circonstances plus que douteuses. Mais ce qui avait commencé comme l'événement le plus sécurisé de la planète tourne rapidement au désastre. Cible d'un complot terroriste, la capitale anglaise est mise à feu et à sang et la plupart des chefs d'état sont faits prisonniers. Seuls ont pu s'échapper le président américain et l'agent secret Mike Banning... © SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION