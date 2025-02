De Descartes, la ville de leurs débuts, aux plus grands Zéniths de France, rencontre avec Les Bodin’s sur les routes et en coulisses pour découvrir qui se cache derrière Maria et Christian Bodin. Ce documentaire met en lumière le succès de ces spectacles populaires pour comprendre ce qui fait que le public les aime tant, mais aussi revoir leurs plus grands sketches, leurs apparitions télés et leurs succès cinématographiques. Une grande histoire, racontée par la grande famille des Bodin’s et les personnalités avec qui ils ont collaboré, pour fêter comme il se doit les 30 ans des Bodin’s ! © Broadster