La meute en réseau
La meute en réseau
6play

Le web devait être le sanctuaire de la libre expression. Pour beaucoup de femmes, il s’est pourtant transformé en un véritable cauchemar. Et le constat est glaçant : derrière l’anonymat des écrans, elles courent trois fois plus de risques que les hommes d’être ciblées par des menaces de mort, de viol ou par de brutales campagnes de dénigrement. L’objectif inavoué de ces meutes 2.0 est clair : faire taire les femmes et les chasser de l’espace public numérique. À cette fin, de véritables raids s’organisent. Face à cette violence inouïe et coordonnée, de nombreuses victimes, épuisées, finissent par fuir cet eldorado de la communication. Avec les témoignages de Marlène Schiappa, Ève Gilles, Élise Bordet, Laura Loock. © KM

S'abonner

Documentaire | Société

Vous aimerez aussi...

  • Beyblade X
    gulli
  • Wanted, les secrets de cette course folle
    6play
  • Y'a que la vérité qui compte
    w9replay
  • Wanted : attrape-moi si tu peux !
    6play
  • La meute en réseau - le débat
    6play
  • Alerte à l'hôtel : 30 jours pour tout relancer
    m6replay
  • Un sapin de Noël deux amoureux
    gulli
  • Tout Beau, Tout N9uf
    w9replay
  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Un dîner presque parfait
    gulli
  • Elementary
    m6replay
  • Tous en cuisine : la recette du jour
    m6replay