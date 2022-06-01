La reine du crime présente : la malédiction d’Ishtar
Durant l'hiver 1928, Agatha Christie souffre de son récent divorce et de sa soudaine célébrité. Elle décide de faire un voyage en Irak, où des fouilles archéologiques ont lieu. Bien malgré elle, la romancière se retrouve mêlée à des histoires d'amour, et à une série de meurtres... © ACE ENTERTAINMENT

  • La reine du crime présente : la malédiction d’Ishtar
