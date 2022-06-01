La reine du crime présente : les meurtres de minuit
Agatha Christie, acculée par des dettes, se rend dans le bar d'un hôtel pour y rencontrer un homme d'affaires chinois prêt à lui offrir 20 000 livres en échange d'un manuscrit inédit mettant en scène le célèbre détective belge Hercule Poirot. Mais Londres est sous l'assaut des bombes allemandes et la romancière se retrouve vite coincée dans l'abri anti-aérien de l'hôtel avec les autres clients. Or, le manuscrit est volé dans son sac à main et les morts s'accumulent au fur et à mesure que la nuit avance... © ACE ENTERTAINMENT

