La quête folle du gland maudit de Scrat, qu'il poursuit inlassablement avec toujours autant de malchance, va cette fois provoquer un bouleversement d'une ampleur planétaire... Le cataclysme continental qu'il déclenche propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux... © Gulli