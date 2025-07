Épisode 1

Paris, 4 mai 1897. Un incendie dévastateur détruit en quelques minutes le Bazar de la Charité, l’édifice abritant une manifestation caritative très courue, faisant plus de 120 morts, essentiellement des femmes de la haute société et leur personnel. À cette occasion, trois femmes, Adrienne de Lenverpré, Alice de Jeansin et sa bonne, Rose Rivière, voient leur destin bouleversé… © TF1 DROITS AUDIOVISUELS