Le dernier duel
Jean de Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Jacques Le Gris est un écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une accusation qu'il nie - elle refuse de se taire et dénonce son agresseur. L'épreuve de force qui s'ensuit - un duel à mort épuisant - place le destin de chacun d'eux entre les mains de Dieu. THE WALT DISNEY COMPANY

Film | Drame

