Julianne et Michael se sont connus étudiants et ont vécu une liaison amoureuse aussi brève que passionnée. Devant les hésitations de Julianne, ils décident de rompre mais de rester amis. Ils concluent alors un étrange pacte : si à vingt-huit ans aucun des deux n'a trouvé l'âme soeur, ils se marient ensemble. Mais voilà que quelques mois avant l'échéance, Michael se fiance avec Kimberly. Julianne aimerait bien tenter d'empêcher le mariage, si elle ne trouvait pas Kimberly si adorable... © SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL