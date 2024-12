Après avoir passé un merveilleux été en camp de vacances avec son petit ami Josh, Rebecca, 16 ans, se fait brutalement larguer. 10 ans plus tard, devenue avocate à succès spécialisée en immobilier, Rebecca traverse une profonde dépression et rêve d'enfin trouver le bonheur. Mais alors qu'elle est sur le point d'être promue associée de son cabinet, elle prend une décision radicale après avoir recroisé Josh par hasard... © CBS Studios Inc. Et Warner Bros Entertainment Inc.