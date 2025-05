Éloïse Gentil, capitaine de la section de recherches de Caen, est en froid depuis plus de vingt ans avec son père Robert, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Elle le retrouve pourtant autour d'une enquête sur le décès de James Crawley, 91 ans, retrouvé habillé dans son uniforme de GI, attaché à un poteau, comme fusillé « pour l’exemple ». Robert est le seul à pouvoir l'éclairer sur le passé du défunt et le lien entre ce meurtre et un événement qui se serait produit pendant la guerre... © FILMS ET PICTURE