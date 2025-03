Gaëlle et sa fille Lilou partagent la vie de Jocelyn et de son fils Hugo. Les deux adolescents se considèrent comme frère et sœur et le quotidien de cette famille recomposée s’apparente à celui de milliers d’autres. Jusqu’au jour où Jocelyn trouve accidentellement la mort… Les parents de Jocelyn exigent alors d'obtenir la garde d'Hugo, craignant qu’avec son métier d’officier de police, Gaëlle ne puisse assumer son éducation. Celle-ci va devoir se battre… © BETA (groupe)