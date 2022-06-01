Le Pacha
Le Pacha
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Une bande de truands, dirigée par un certain Quinquin, attaque un fourgon spécial avec la complicité des hommes de l'inspecteur Gouvion. À cette occasion, Quinquin fait main basse sur une cargaison de diamants de plusieurs centaines de millions de francs avant de liquider quelques-uns de ses complices, dont Gouvion. L'enquête est confiée au commissaire divisionnaire Joss, qui n'a plus que six mois à tirer avant la retraite. Parce que Gouvion était un ami d'enfance, Joss décide de mettre tout en œuvre pour venger sa mort... © GAUMONT

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Film | Policier

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