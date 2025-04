Retour en 1930

Retour en 1880, 1930, 1950 et 1980 : un voyage à remonter le temps pour découvrir combien l’école a évolué en un siècle. Une immersion sociologique et historique, au cœur d’un même lieu : un collège, transformé à chaque saut dans le temps grâce à un décor évolutif, pour nous transporter sur les bancs de l’école de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Au programme : cours de couture, de blanchissage du linge, de puériculture ou encore de cuisine pour les filles, et travail manuel comme la menuiserie ou le maraîchage pour les garçons... Mais aussi l’évolution au fil des décennies de l’enseignement du français, des mathématiques, de l’histoire-géographie ou encore de l’éducation physique. Élèves comme professeurs, comment vivront-ils cette expérience ? © WARNER BROS INTERNATIONAL