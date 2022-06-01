Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec
Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec
gulli

En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à Paris, c'est la panique ! Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des Plantes, et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale. Pas de quoi déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent bien d'autres surprises extraordinaires... © Gulli

Voir la vidéo

Jeunesse | Film jeunesse | Pour les grands enfants

Vous aimerez aussi...

  • Enquête d'action
    w9replay
  • Hawaii 5-0
    6terreplay
  • Le flic de Beverly Hills 2
    6play
  • Pékin express
    m6replay
  • Tout Beau, Tout N9uf
    w9replay
  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Le Caméléon : l'antre du diable
    6play
  • L'arme fatale
    parispremierereplay
  • Baby Boss : les affaires reprennent
    gulli
  • Météo
    m6replay
  • La meilleure boulangerie de France
    m6replay
  • Bienvenue chez les Loud
    gulli