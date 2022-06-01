La musique intacte

Les Chemins de l’écoute est une série de podcasts incarnée par Mac Lesggy et les audioprothésistes ENTENDRE. À travers des histoires vraies, cette collection explore comment l’audition transforme des trajectoires de vie : enfance, adolescence, travail, création, relation aux autres. Chaque épisode mêle récit humain et éclairage pédagogique, sans jargon ni promesses irréalistes. Ici, on ne parle pas seulement de sons, mais de liens, d’adaptation, de progression. Un rendez-vous pour comprendre, ressentir, et regarder autrement le monde de l’audition. © M6 Créations