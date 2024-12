1 téléfilm

Rebecca et Chris travaillent ensemble depuis plusieurs années mais n'ont jamais réussi à s'entendre. Alors qu'ils pourvoient le même poste, leur cheffe Jane leur demande d'organiser une fête pour la fin d'année. Ils acceptent mais, ayant deux visions différentes de Noël - l'une dans la tradition juive et l'autre dans des actions bénévoles -, ils vont avoir du mal à se mettre d'accord… © MUSE DISTRIBUTION INTER. INC.