S1 E1 - Bienvenue à New York

Les sœurs Kardashian prennent New York d'assaut ! Kourtney embarque sa petite sœur Kim dans la Grosse Pomme pour l'ouverture de son nouveau magasin Dash. Entre shopping et soirées privées, les deux sœurs vont expérimenter tout ce que la côte Est peut leur offrir et vivre une aventure hors du commun dans la ville qui ne dort jamais ! Mais attention, les Kardashian ne seraient pas les Kardashian sans une bonne dose de drames, scandales et rivalités... © E! Entertainment Television - All rights reserved