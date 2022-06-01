Son penalty raté à la CAN

Ophélie Meunier reçoit les plus grandes figures du football sur un échiquier à taille réelle. Les Stratèges, parrainé par Winamax, est une émission dans laquelle joueurs, entraîneurs... tous se confient sur leur parcours professionnel et personnel. Comment sont-ils arrivés au sommet ? Quelles stratégies ont guidé leurs choix décisifs ? Chaque coup compte, chaque décision façonne une carrière exceptionnelle. © Pegaz Entertainment