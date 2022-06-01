Les vœux magiques de Noël
Les vœux magiques de Noël
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Un vœu de Noël donne par inadvertance à Christina, organisatrice d’événements, la capacité d'entendre quels cadeaux les gens veulent pour les fêtes. Elle découvre alors que convaincre Dan Copren, un artiste reclus, de revenir sous les feux de la rampe pourrait faire le bonheur de beaucoup de personnes. Mais pour atteindre Dan, Christina doit d'abord se lier avec son agent immobilier, Robert, et l'aider à comprendre ce que souhaite son fils Oliver pour Noël… © REEL ONE ENTERTAINMENT

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Téléfilm | Romance

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