Emma, wedding planner à Los Angeles, n’avait pas prévu de passer Noël dans la campagne anglaise jusqu’à ce que sa demi-sœur Amy décide de se marier le soir du réveillon ! Sur place, Amy va s’associer à Dylan, témoin du futur marié et associé d’Emma au marché de Noël, pour organiser au plus vite les festivités… © REEL ONE ENTERTAINMENT