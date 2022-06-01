Jo et Raissa rencontrent Raww

Jo et Raissa, meilleures amies depuis l'enfance, célèbrent leur dernière soirée avant de suivre des chemins différents quand un portail mystérieux les transporte sur l'île magique de Nakali, peuplée de créatures des contes philippins. Aidées par Raww, un chien-garou maladroit, et une bande de compagnons extraordinaires, elles devront affronter la redoutable Manananggal. Mais pour rentrer chez elles, elles devront oublier leur amitié : une course contre la montre commence avant que l'île n'efface leurs souvenirs. ©2026 DREAMWORKS ANIMATION LLC. ALL RIGHTS RESERVED.