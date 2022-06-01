MacGyver
MacGyver
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Angus MacGyver est un jeune agent secret qui travaille au sein de la Fondation Phoenix, une organisation gouvernementale secrète qui poursuit les malfaiteurs les plus dangereux. Doté d'un don unique pour la débrouille et de connaissances scientifiques impressionnantes, MacGyver sait toujours tirer profit de tous les objets qui l'entourent, même les plus ordinaires, pour se sortir des situations les plus périlleuses. © Gulli

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Jeunesse | Pour les grands enfants | Série Jeunesse

Saison 1

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