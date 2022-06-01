Le temps d'un été, Doug, à peine 18 ans, entretient une liaison amoureuse avec Lena, la ravissante épouse d'un homme très riche. Doug a fait la connaissance de cette femme lorsqu'elle a décidé de louer la maison voisine pour la belle saison. Mais le mari fortuné décède soudainement de façon suspecte. Sa mort met à jour l'existence d'une assurance-vie considérable. Sans s'en rendre compte, Doug se retrouve au cœur d'une dangereuse machination. © ACE ENTERTAINMENT 2013