Manipulation : la voisine d'à côté
Manipulation : la voisine d'à côté
w9replay

Le temps d'un été, Doug, à peine 18 ans, entretient une liaison amoureuse avec Lena, la ravissante épouse d'un homme très riche. Doug a fait la connaissance de cette femme lorsqu'elle a décidé de louer la maison voisine pour la belle saison. Mais le mari fortuné décède soudainement de façon suspecte. Sa mort met à jour l'existence d'une assurance-vie considérable. Sans s'en rendre compte, Doug se retrouve au cœur d'une dangereuse machination. © ACE ENTERTAINMENT 2013

Voir la vidéo

Film | Thriller | Film américain

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Blackwater lane
    w9replay
  • Assassin
    w9replay
  • Ne le dis à personne
    m6replay
  • Comme les cinq doigts de la main
    m6replay
  • Arrêtez-moi
    m6replay
  • Dracula
    m6replay
  • Souviens-toi… l'été dernier
    m6replay
  • Gothika
    m6replay
  • Vertical limit
    m6replay
  • Sexcrimes
    m6replay
  • Arrêtez-moi là
    m6replay
  • Little New York
    m6replay