Vous les avez adorés dans les saisons passées de Mariés au premier regard, retrouvez-les dans une nouvelle saison de “La vie d’après”. Retrouvez Pauline et Damien (saison 6), mariés depuis 2 ans et heureux parents de Valentina, Tracy et Flo (saison 8), mariés il y a 1 an et très amoureux, Ophélie et Raphaël (saison 8), mariés respectivement à Loïc et Ludivine il y a 1 an, et d’autres membres de la famille MAPR avec Marlène (saison 3) qui organise un week-end retrouvailles en compagnie notamment de Laura (saison 4), Alicia (saison 6) et Vivien (saison 4). © STUDIO 89