Susan et Jake se sont rencontrés grâce à leurs chiens. Lui est divorcé et a deux filles adolescentes, elle est veuve et a trois jeunes garçons. Quelques mois plus tard, il la demandait en mariage. C'est le grand jour pour Susan et Jake qui, accompagnés de leurs chiens, se disent enfin oui. Mais, passée l'euphorie de la fête, les problèmes ne tardent pas à arriver... © STARZ MEDIA