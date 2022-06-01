Miss Univers 2025 - 74e édition
Miss Univers 2025 - 74e édition
Commenté par Sylvie Tellier et François Pier Pélinard-Lambert La France tentera de briller grâce à Ève Gilles, son ambassadrice pour ce prestigieux concours. Âgée de 22 ans, Ève est originaire de Quaëdypre, un petit village du Dunkerquois. Elle a d’abord été élue Miss Hersin-Coupigny, avant de conquérir la couronne de Miss Nord-Pas-de-Calais puis de remporter le titre de Miss France 2024. Lors de la 73e édition, c’est Victoria Kjær Theilvig, Miss Danemark, qui avait été couronnée. Cette année, tous les regards seront tournés vers Bangkok, où Ève Gilles tentera de succéder à la Danoise et de faire rayonner la France lors d’une édition exceptionnelle de Miss Univers. © JKN UNIVERSE LLC

