Y'a que la vérité qui compte
L'émission culte revient et le duo emblématique Pascal Bataille et Laurent Fontaine reprend les commandes pour offrir un espace rare où la parole se libère. Au programme : histoires vraies, retrouvailles, aveux, secondes chances... Et toujours ce concept inimitable : un rideau, une révélation, une décision. Confrontés à ce que leurs proches n'ont jamais osé leur dire, les invités accepteront-ils de les rejoindre de l'autre côté du rideau ou repartiront-ils chacun de leur côté ? BYTHEWAY

