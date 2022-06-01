L'émission culte revient et le duo emblématique Pascal Bataille et Laurent Fontaine reprend les commandes pour offrir un espace rare où la parole se libère. Au programme : histoires vraies, retrouvailles, aveux, secondes chances... Et toujours ce concept inimitable : un rideau, une révélation, une décision. Confrontés à ce que leurs proches n'ont jamais osé leur dire, les invités accepteront-ils de les rejoindre de l'autre côté du rideau ou repartiront-ils chacun de leur côté ? BYTHEWAY