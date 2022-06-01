Pour sa 75e édition, le concours Miss Univers posera ses valises au Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, pour une soirée qui promet d'être absolument spectaculaire. Pas moins de 90 candidates venues des quatre coins du globe se disputeront la couronne, dans l'espoir de succéder à la tenante du titre, Fátima Bosch, Miss Mexique. La mannequin Garance Authié a été désignée pour représenter la France. © Miss Universe Americana