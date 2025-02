En 1642, Jean-Baptiste Poquelin a 20 ans. Il renonce au confort matériel et au prestige de la charge de tapissier du roi pour créer, aux côtés de la femme qu’il aime, une troupe de théâtre. La route vers le succès sera longue et les obstacles nombreux : Molière paiera très cher le prix de la liberté et devra affronter l’hypocrisie et l’adversité de ses nombreux ennemis. Il deviendra néanmoins un auteur libre qui va révolutionner l'écriture de la comédie. © KIOSCO