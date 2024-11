Magazine | Musique Revivez les moments les plus cultes de l'année 2007 et retrouvez le meilleur du rap français. Quels ont eté les chanteurs les plus déjantés de 2007 ? Qui a fait les plus gros tubes français ? Toutes les réponses seront commentées par une pléiade d'artistes. Vous découvrirez aussi le classement des meilleurs singles de l'année 2007...