Moscou noir
Moscou noir
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Épisode 1

L'univers noir, corrompu et violent des oligarques russes et de leurs polices privées au tournant du XXIe siècle à travers la descente aux enfers de Tom Blixen, un banquier d'affaire suédois pris dans une impitoyable bataille que se livrent de puissants millionnaires et politiciens. Alors que les ennemis et les secrets se révèlent à la façon d'une poupée russe, le jeune homme ne pourra compter que sur lui-même pour survivre face à d'aussi redoutables adversaires... © STUDIOCANAL

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Série | Drame | Thriller

Saison 1

Têtes brulées

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