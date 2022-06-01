S1 E1 - Que le meilleur gagne

Annalise Keating, avocate et professeure de droit pénal, est aussi brillante et passionnée qu'imprévisible et dangereuse. Chaque année, Annalise sélectionne un groupe d'élèves pour venir travailler dans son cabinet et apprendre à ses côtés ; l'occasion d'une vie, celle qui peut tout changer pour ces étudiants. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'Annalise et son groupe d'élèves se retrouvent impliqués dans un meurtre... © ABC Studios - Tous droits réservés