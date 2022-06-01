S1 E1 - Contre le monde entier

Quelques années après leur départ du NCIS, Tony DiNozzo est à la tête de sa propre société de sécurité tandis que Ziva David dirige une école de langues. Séparés, ils vivent désormais à Paris pour élever leur fille Tali et essaient tant bien que mal de se reconstruire. Cet élan va être interrompu par une cyberattaque touchant l’entreprise de Tony et mettant en péril leur vie et celle de leur fille. Une course effrénée s’engage alors à travers l’Europe pour retrouver cet ennemi invisible. © PARAMOUNT PICTURES