Non à l'argent !
Non à l'argent !
6play

Au théâtre des Bouffes Parisiens Richard, un architecte fauché, réunit ses proches pour leur faire une révélation : il renonce à toucher un gain de 162 millions d'euros au loto. Il aime sa vie comme elle est et refuse ce lot, par peur que l'argent ne devienne son pire cauchemar ! Mais pourquoi continuer à s'engueuler dans une HLM quand on peut enfin s'engueuler dans un château ? Richard va devoir s'expliquer… Sa femme, sa mère et son meilleur ami ne le lâcheront pas : ils ne comprennent pas son choix ! La soirée risque d'être très agitée ! © BONNE PIOCHE TELEVISION

Divertissement | Spectacle | Humour

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Cauchemar en cuisine US
    parispremierereplay
  • Norbert commis d'office
    6terreplay
  • Batch cooking
    tevareplay
  • Gordon Ramsay : les recettes du chef 3 étoiles
    parispremierereplay
  • Cauchemar en cuisine, Gordon’s Great Escape
    parispremierereplay
  • Hôtels confidentiels
    parispremierereplay
  • Jamie Oliver : cuisines méditerranéennes
    parispremierereplay
  • Cauchemar à l'hôtel
    parispremierereplay
  • Archibeau
    parispremierereplay
  • 72e élection de Miss Monde
    parispremierereplay
  • Le cake aux olives
    parispremierereplay
  • L'ordre des choses
    parispremierereplay