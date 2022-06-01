Au théâtre des Bouffes Parisiens Richard, un architecte fauché, réunit ses proches pour leur faire une révélation : il renonce à toucher un gain de 162 millions d'euros au loto. Il aime sa vie comme elle est et refuse ce lot, par peur que l'argent ne devienne son pire cauchemar ! Mais pourquoi continuer à s'engueuler dans une HLM quand on peut enfin s'engueuler dans un château ? Richard va devoir s'expliquer… Sa femme, sa mère et son meilleur ami ne le lâcheront pas : ils ne comprennent pas son choix ! La soirée risque d'être très agitée ! © BONNE PIOCHE TELEVISION