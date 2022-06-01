On change les règles
On change les règles
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Depuis 30 ans, Téva met les femmes au centre. Pour célébrer cet engagement, « On change les règles » inverse les rôles hommes-femmes dans un show 100 % humour porté par une troupe d’humoristes avec une série de sketchs « renversants » écrits et interprétés par les talents de la grande famille Téva et leurs nombreux invités. « On change les règles » nous plonge dans un monde parallèle où les femmes occupent les postes de pouvoir, partent à la conquête de la Lune, mettent en doute la parole des hommes au commissariat, tandis que les hommes accouchent, servent de faire valoir et subissent des discriminations quotidiennes. Un monde où les codes sociétaux sont totalement renversés. © STUDIO 89

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Divertissement | Humour

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