Le lieutenant Harris et trois soldats des Seals escortent Zoe Anderson, jeune analyste de la CIA, sur « l’île noire ». De la prison ultra secrète qui s'y trouve, ils doivent exfiltrer un détenu, Mansur, le seul en mesure de stopper une attaque terroriste imminente. Mais le directeur de l’établissement pénitentiaire refuse de le libérer. Bientôt la base est envahie par des hommes lourdement armés… © ORIGINALS FACTORY