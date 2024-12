1 téléfilm

Avocats dans le même cabinet à Los Angeles, Kyle et Jenna se détestent mais doivent composer ensemble lorsque Jim et Trisha, leur frère et sœur respectifs, se marient. Dix ans plus tard, Kyle et Jenna se retrouvent à New York pour fêter Noël avec Jim et Trisha, sur le point d'avoir un enfant. Karen, leur nièce de 8 ans, annonce alors qu'ils espèrent gagner le prix du « Bébé de Noël »... © RED ARROW INTERNATIONAL